В Кротовке подделали протоколы собрания жильцов ради продления сроков капремонта

Прокуратура Кинель-Черкасского района при проверке обнаружила подделку протоколов общих собраний жильцов многоквартирных домов №№ 2 и 28 на ул. Ленинградской в с. Кротовка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По данным прокуратуры, ФКР и подрядчик - ООО "ПСРО" - 17 января 2018 г. заключили договор на проведение капремонта крыш двух многоквартирных домов. Работы должны быть закончены в 2018 году.

Подрядчик не уложился в срок. В ноябре Фонд капремонта и подрядчик заключили дополнительное соглашение о переносе сроков на 2019 год. Это дополнительное соглашение заключили на основании якобы согласия собственников, выраженного на общих собраниях, которые состоялись 25 октября 2018 года.

Но надзорное ведомство выяснило, что протоколы собраний собственников подделаны. Подписи в них принадлежат не жильцам. Кроме того, в одном из протоколов были подписи людей, уже умерших на момент проведения собрания.

В результате возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").