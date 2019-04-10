В Самаре дошло до суда дело о падении снега в 2018 году

В Самаре направили в Промышленный районный суд уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Дело возбудили из-за инцидента, произошедшего 27 марта 2018 года. На ул. Физкультурной, 119 с крыши многоквартирного жилого дома снег упал на женщину, проходившую по тротуару. Она получила травмы.

По версии правоохранителей, директор ООО "Уютный дом", вопреки требованиям договора подряда с ООО "УК ПЖРТ №11", не озаботился очисткой кровли от снега и наледи.