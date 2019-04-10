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ДТП Происшествия

В Самаре под колесами иномарки пострадал ребенок

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГ НЬЮС.
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Во вторник, 9 апреля, в 17:30, в Самаре произошло ДТП с участием 42-летнего водителя Toyota, который ехал по дублеру ул. Антонова-Овсеенко в направлении ул. Ивана Булкина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, он сбил 11-летнего мальчика, переходившего ул. Карбышева вне пешеходного перехода.

Пешеход получил травмы, но госпитализация ему не понадобилась.

По данным инспекторов ГИБДД, водитель был трезв. По факту случившегося ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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