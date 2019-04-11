В Самаре ветеринарного врача подозревают в получении взятки

В четверг, 11 апреля, стало известно, что Следственным отделом по Промышленному району города Самара СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении ветеринарного врача Самарской СББЖ ГБУ СО "СВО", подозреваемой в получении взятки, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

"По версии следствия, подозреваемая получила на свою личную банковскую карту денежные средства в размере 65 тыс. руб. в качестве взятки от представителя индивидуального предпринимателя за оформление и выдачу ветеринарно-сопроводительных документов без фактического осмотра рыбной продукции, — отметили в правоохранительном ведомстве. — Сейчас расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия".

В СУ СК РФ по Самарской области отметили, что Борьба с коррупцией является приоритетным направлением деятельности следственных органов Следственного комитета России, вне зависимости от субъекта преступления и суммы взятки.