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Преступления Происшествия

В Сызрани будут судить главного механика предприятия, обвиняемого в причастности к гибели рабочего

СЫЗРАНЬ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершено расследование уголовного дела в отношении главного механика ООО "УК Центр", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека), об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, 21 сентября 2018 г. обвиняемый, при проверке гидроподъемника на базе грузового автомобиля, выявил его неисправность. Но несмотря на это, он подписал путевой лист, указав недостоверные сведения о том, что гидроподъемник технически исправен, разрешил его выезд и эксплуатацию. Затем, в этот же день, двое работников осуществляли высотные работы по спилу веток, находясь в корзине указанного гидроподъемника на высоте примерно семи метров около одного из домов, расположенных по ул. Мира в городе Сызрань. При проведении указанных работ, из-за технической неисправности автогидроподъемника, 44-летний мужчина, выпал из корзины и получил травмы, несовместимые с жизнью.

"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд города Сызрань для рассмотрения по существу, — отметили в СУ СК РФ по Самарской области

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