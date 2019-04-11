Более 50 тыс. семей в регионе нуждается в улучшении жилищных условий

В 2018 г. количество обращений к уполномоченному по правам человека в Самарской области, касающихся реализации права на жилище выросло на 32%. Об этом сообщила омбудсмен Ольга Гальцова в четверг, 11 апреля, на заседании комитета по строительству губернской думы.

Одним из основных здесь остается вопрос длительности непредоставления помещений людям, стоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, заметила Ольга Гальцова.

"В 2018 году на территории Самарской области было введено в эксплуатацию 1,782 млн кв. м жилья, восстановлены права 858 участников долевого строительства, за счет бюджетных средств в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда было переселено 867 граждан и 1687 человек, относящихся к отдельным категориям граждан, улучшили свои жилищные условия. При этом на начало 2018 года на территории региона состояло на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий проживания 52477 семей", — подчеркивается в отчете Ольги Гальцовой.

Выступая перед депутатами, она заявила, что, по ее мнению, "нужно принимать кардинальные меры, чтобы малоимущие граждане имели возможность получить благоустроенное жилье".

Она напомнила, что своей очереди на переселение ждут еще 2069 человек, жилье которых было признано аварийным до 1 января 2012 года. Причем 90% из них, или 1877 человек, жители Самары.

На проблемы, существующие в сфере переселения граждан из аварийного жилья, Ольга Гальцова обратила особое внимание. Так, она заметила, что в соответствии со статьей 87 Жилищного кодекса, граждане переселяются из аварийного жилья в благоустроенное, с такой же площадью и количеством комнат, какие они занимали.

"Наверное, повезло тем, у кого эти площади большие и есть много комнат. А если семья из 5-8 человек проживает в одной комнате…", — привела пример омбудсмен и добавила, что, по ее мнению, необходимо рассмотреть эту проблему комплексно и скорректировать законодательство.

"Хотелось бы, чтобы депутаты губдумы и ваш комитет рассмотрели и дали рекомендации по новой концепции переселения из ветхого и аварийного жилья", — подытожила Ольга Гальцова, заметив, что, возможно, для некоторых граждан была бы уместна возможность объединить средства, которые государство готово выделить на их переселение, с другими финансовыми ресурсами и приобрести более комфортное жилье. Ведь качество жилья, в которое переселяют граждан, порой оставляет желать лучшего.