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В Самаре заключенный исламист-радикал вербовал сокамерников в ряды "ИГ"

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственный отдел УФСБ России по Самарской области возбудил уголовное дело о содействии террористической деятельности — ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ в отношении уроженца Средней Азии. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил в пресс-службе ведомства.

Предположительно, он склонял граждан участвовать в деятельности международной террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена на территории РФ).

По данным регионального УФСБ, сведения о деятельности иностранца их сотрудники получили в 2019 году. По данным правоохранителей, иностранец отбывал наказание в исправительном учреждении в Самарской области за убийство из корыстных побуждений, сопряженное с похищением человека. Кроме того, он являлся сторонником радикального ислама. Мужчина беседовал с осужденными и следственно-арестованными и уговаривал их участвовать в деятельности "ИГ" после освобождения из мест лишения свободы.

Действующий УК РФ предусматривает для виновных по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ от восьми до 15 лет лишения свободы, от 300 тыс. до 700 тыс. руб. либо в размере зарплаты или иного дохода за период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

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