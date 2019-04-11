Омбудсмен попросил пересмотреть подход к обеспечению жильем детей-сирот

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова назвала недопустимой ситуацию, когда при росте количества сирот денег на обеспечение их жильем выделяется все меньше. Об этом она заявила в четверг, 11 апреля, на заседании комитета губернской думы по строительству.

"Если в 2017-2018 годах выделялось более 700 млн руб. ежегодно, то на 2019 год запланировано 512 млн. Это позволит обеспечить жильем только 388 человек", — рассказала омбудсмен.

Она также обратила внимание на проблему второй очереди — образующейся по судебным решениям. Зачастую для скорейшего решения жилищного вопроса дети-сироты обращаются в суды, поскольку судебные решения исполняются в первую очередь.

По состоянию на 1 января 2019 г. в очереди на жилье стояло 2486 сирот, которым исполнилось 18 лет.

В 2018 г. жилыми помещениями было обеспечено 723 человека из этой категории, но на 1 января 2019 г. есть 702 неисполненных судебных решения о предоставлении детям-сиротам жилых помещений.

"Финансовая потребность для обеспечения детей-сирот, включенных в список и имеющих право на получение жилого помещения в 2019 году, составляет более 3 млрд рублей, из них на исполнение судебных решений требуется 0,9 млрд рублей", — отмечается в докладе омбудсмена.

По мнению Ольги Гальцовой, временным решением проблемы могло бы стать предоставление ежемесячной денежной выплаты за временное проживание по договору найма жилого помещения. Но сейчас такое право закреплено только для проживающих в Самаре. В 2018 г. в областной столице ежемесячную денежную выплату за временное проживание получили 63 сироты.

"У нас 90% детей-сирот — имеющие живых родители. Это социальное сиротство. И естественно, нужно как-то пересматривать стратегию и концепцию борьбы с социальным сиротством. Нужно делать все возможное, чтобы родители несли ответственность за своих детей", — заявила уполномоченный по правам человека.