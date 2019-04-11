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Преступления Происшествия

Участковый по дороге с работы задержал пьяного автовора

БОРСКОЕ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Борском районе участковый по дороге с работы задержал пьяного автовора. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранитель заметил автомобиль, буксировавший на тросе другую машину. При этом в буксируемом автомобиле никого не было, поэтому двигаться прямо он не мог.

Когда водитель остановился, полицейский спросил о причине буксировки. Автомобилист не смог сказать ничего внятного. Кроме того, от мужчины пахло спиртным. При этом участковый знал, что буксируемый транспорт не принадлежит водителю.

38-летнего водителя задержали. Он полностью признал вину. В тот же день собственнику сообщили о краже и вернули машину. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").

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