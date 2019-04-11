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"Открытие Брокер" объявил конкурс для начинающих инвесторов

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Открытие Брокер" приглашает самарцев принять участие в конкурсе для начинающих инвесторов "Инвест Триал 2019", который продлится по 31 мая 2019 года. Конкурс позволяет без риска для собственного капитала приобрести практический опыт торговли на Московской бирже и получить денежный приз в размере полученной прибыли.

Каждый участник получает на свой конкурсный счет 90 000 виртуальных рублей — по 30 000 на каждую биржевую площадку (валютный, срочный и фондовый рынок Московской биржи). Участники состязания, успешно сдавшие тест на знание рынка ценных бумаг (в ЛК на сайте конкурса), совершат не менее одной сделки на каждой площадке, заработают более 3 000 рублей и получат по итогам конкурса заработанные деньги на свой банковский счет.

Принять участие в конкурсе "Инвест Триал 2019" могут россияне, не имеющие брокерского счета или оформившие таковой не ранее 1 сентября 2018 года. Чтобы стать конкурсантом, требуется заполнить регистрационную форму на сайте "Открытие Брокер".

На текущий момент в конкурсе зарегистрировались более 6000 человек со всей России, при этом "Открытие Брокер" лидирует по количеству участников. Для повышения уровня торгового мастерства участники конкурса могут пройти курсы учебного центра "Открытие Брокер". С популярными бесплатными курсами портала дистанционного обучения можно ознакомиться по ссылке: http://www.opentrainer.ru/courses/.

"Благодаря конкурсу начинающие инвесторы имеют возможность попробовать свои силы на бирже без какого-либо риска. Кроме того, возможность получения денежного приза мотивируют участников разумнее подходить к совершению сделок, повышать уровень финансовой грамотности и показывать отличные результаты. А совершение операций на всех трех рынках позволит им понять особенности каждого из них и решить, какой из них подходит им больше всего", — прокомментировала директор филиала "Открытие Брокер" в Самаре Ирина Афанасьева.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

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