На Волге возле Октябрьска нашли тело рыбака, пропавшего в 2018 году

В среду, 10 апреля, около 18:00, в дежурную часть Сызранского линейного отдела от жителя Октябрьска поступило сообщение, о том, что рядом с островом на Волге напротив причала ООО "Саби" он увидел труп мужчины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Правоохранители выяснили, что погибшим является пропавший в 2018 г. без вести 31-летний житель Тольятти Александр Бодю. Во внутренних карманах одежды у него нашли документы на его имя.

Напомним, 3 ноября 2018 г. в акватории Волги, в районе с. Нижнепечерское, перевернулась лодка с двумя мужчинами. Одного из них удалось спасти, второго мужчину — Александра Бодю после долгих поисков так и не обнаружили. Он числился пропавшим без вести.

Как сообщили транспортные полицейские Сызрани, погибшего опознали родственники. Тело направили в БСМЭ Сызрани для установления причины смерти.