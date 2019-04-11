В Самарской области неестественных смертей на 45% выше среднероссийского уровня

В Самарской области за 11 месяцев 2018 г. 87 человек погибло в результате убийств, еще 119 человек покончили жизнь самоубийством. Об этом стало известно из доклада Уполномоченного по правам человека в Самарской области.

Всего от внешних причин за это время умерло 3811 жителей региона, что на 45% больше среднероссийского уровня. Вместе с тем этот показатель все же снижается, так как за аналогичный период 2017 г. погибло 4239 человек.

В частности, в Самарской области за 11 месяцев 2018 г. в 4005 ДТП (на 7,4% больше, чем в 2017 г.) погибли 343 человека, в том числе 12 детей. Увеличилось количество аварий с участием нетрезвых водителей — 280, что больше показателей 2017 г. на 12%. Еще 117 несчастных случаев со смертельным исходом произошло за 11 месяцев 2018 г. на иных видах транспорта, а также в результате неуточненных транспортных случаев.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в 2018 г. в 2726 пожарах погибло 146 человек. Само количество пожаров за год увеличилось на 579, количество погибших — на 22 человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия занимает 10-е место из 183 стран с наивысшим уровнем смертности в результате пожаров.

Также 11 человек умерли от отравления угарным газом (в 2017 г. — три человека), четверо — от взрыва газовоздушной смеси (в 2017 г. смертельных случаев зафиксировано не было).

За 11 месяцев 2018 г. 131 человек умер от отравления алкоголем. А количество умерших от отравления наркотиками, по официальным данным, в 2018 г. составило 77 человек и существенно снизилось по отношению к аналогичному показателю 2014–2017 годов. Однако, эти показатели основываются только на материалах оконченных экспертных заключений и включают исключительно случаи смерти непосредственно от отравляющего действия наркотиков.

По данным федерального проекта "Трезвая Россия" в антинаркотическом рейтинге эффективности субъектов РФ в 2018 г. Самарская область заняла 71 место и вошла в число самых неблагополучных регионов по эффективности антинаркотической работы.