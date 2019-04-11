Кто-то зарегистрировал две фирмы на ничего не подозревавшего самарца

Прокуратура Красноглинского района Самары при проверке обнаружила незаконно заригестрированные ООО "ВИА ТРЕЙД" и ООО "СТРОЙПРОЕКТ". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Обнаружилось, что директор этих организаций не является их фактическим руководителем, а о самом существовании фирм узнал от органов госвласти.
Таким образом, по мнению надзорного ведомства, незаконно зарегистрировало организации некое неустановленное лицо.
В связи с этим возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ ("Незаконное образование юридического лица").