Кто-то зарегистрировал две фирмы на ничего не подозревавшего самарца

Прокуратура Красноглинского района Самары при проверке обнаружила незаконно заригестрированные ООО "ВИА ТРЕЙД" и ООО "СТРОЙПРОЕКТ". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Обнаружилось, что директор этих организаций не является их фактическим руководителем, а о самом существовании фирм узнал от органов госвласти.

Таким образом, по мнению надзорного ведомства, незаконно зарегистрировало организации некое неустановленное лицо.

В связи с этим возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ ("Незаконное образование юридического лица").