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Преступления Происшествия

Кто-то зарегистрировал две фирмы на ничего не подозревавшего самарца

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Красноглинского района Самары при проверке обнаружила незаконно заригестрированные ООО "ВИА ТРЕЙД" и ООО "СТРОЙПРОЕКТ". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Обнаружилось, что директор этих организаций не является их фактическим руководителем, а о самом существовании фирм узнал от органов госвласти.

Таким образом, по мнению надзорного ведомства, незаконно зарегистрировало организации некое неустановленное лицо.

В связи с этим возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ ("Незаконное образование юридического лица").

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