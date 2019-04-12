Анастасия Павлюченкова будет защищать чемпионство в Страсбурге

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова, являющаяся действующей чемпионкой турнира International de Strasbourg, будет защищать титул, сообщает championat.com. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша она обыграла Доминику Цибулкову из Словакии — 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (8:6).

Первой ракеткой соревнований может стать представительница Австралии Эшли Барти. Также на турнире сыграют румынка Михаэла Бузэрнеску, француженка Каролин Гарсия, австралийка Дарья Гаврилова и Даяна Ястремская с Украины.

Турнир категории International пройдёт с 18 по 26 мая. Призовой фонд соревнований составляет $250 тысяч.