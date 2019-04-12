В Красноярске "Нова" уступила клубу "Газпром-Югра" - 1:3

В третьем матче финального этапа суперлиги за 9-14 места волейбольная "Нова" уступила клубу "Газпром-Югра" (Сургут) со счетом 1:3 (20:25, 28:26, 19:25, 20:25), сообщает пресс-служба волжан.

С первых подач у "Новы" наметилась проблема с приемом. Сибиряков повел за собой кубинский легионер Биссет. У волжан в этот вечер лидера на площадке не нашлось. Испытывая проблемы на съеме, "Нова" уступила в первой партии — 20:25.

В начале второй партии серьезных изменений на площадке не произошло. "Газпром" играл первым номером, волжане старались найти свою игру. В какой-то момент показалось, что в сете все предрешено — 20:14, но "Нова" на финише партии смогла достать соперника — 24:24. Как показывают последние игры, такие концовки волжане не отдают. Что случилось и на этот раз — 28:26 и 1:1 по партиям.

К сожалению, в оставшееся время Сургут действовал более надежно, чем волжане и не дал возможности "Нове" изменить расклад сил на площадке. Превзойдя команду в стабильности, соперник взял две партии подряд — 25:19, 25:20 и оформил победу в этой встрече — 3:1.