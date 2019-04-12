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ДТП Происшествия

Audi и ВАЗ-2106 столкнулись на пр. Карла Маркса напротив ТЭЦ в Самаре

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 апреля, на пр. Карла Маркса в районе ТЭЦ в Самаре произошло ДТП с участием автомобилей Audi и ВАЗ-2106, об этом сообщили очевидцы случившегося в соцсетях.

Судя по размещенным свидетелями фотографиям, у отечественной машины в результате ДТП повреждена передняя часть кузова и левый борт, а у иномарки деформирована правая часть кузова.

В областной полиции корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что в данном ДТП есть пострадавшие и отметили, что их количество и обстоятельства случившегося устанавливаются.

На месте происшествия работают полицейские, которые призывают водителей соблюдать ПДД.

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