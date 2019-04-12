Владимир Кошелев предложил создать новый подход к переселению из аварийного жилья

В четверг, 11 апреля, в Самарской губернской думе состоялось заседание комитета по строительству под председательством Владимира Кошелева. Одним из главных в повестке стал вопрос о переселении жителей из аварийного и ветхого жилья, озвученный в докладе уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой.

Ольга Гальцова обратилась к депутатам с просьбой помочь обитателям ветхого и аварийного жилья. По ее данным, сейчас в новой жилплощади нуждается более 2 тысяч человек. Проблемы возникают при переселении граждан из жилья, в котором площадь, приходящаяся на одного человека, не соответствует нормам проживания. Отдельный вопрос - качество жилых помещений, предоставляемых взамен ветхих.

Владимир Кошелев предложил отдельно проработать вопрос о новой концепции переселения и подойти к проблеме комплексно. Он подчеркнул, что расселение из ветхого и аварийного жилья должно вестись по цивилизованным правилам.

Обсуждение коснулось еще одного важного вопроса - точечной жилой застройки, не предусматривающей социальной инфраструктуры. Так, в Октябрьском районе Самары не хватает школ. В районе Постникова оврага школа №58 работает в три смены. Застройка происходит без планируемой социальной инфраструктуры. Владимир Кошелев объяснил, что объемы финансирования на строительство социальных объектов нужно закладывать заранее.

"Существует две ситуации. Либо есть проект планировки территории, но не предусмотрено финансирование. Либо в проекте изначально не заложено наличие социальной инфраструктуры. Необходимо комплексное решение этих вопросов", - отметил Владимир Кошелев.

Также депутаты обсудили законопроект "О внесении изменения в статью 15 закона Самарской области "О земле". По нему, минимальный размер образуемого нового неделимого земельного участка в целях строительства, реконструкции автомобильных дорог, линий электропередач, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов устанавливается равным размеру, необходимому для строительства, реконструкции указанных объектов.

Владимир Кошелев, председатель комитета по строительству Самарской губернской думы:

- В докладе уполномоченного по правам человека Ольги Гальцовой были озвучены серьезные вопросы, которые мы уже не раз обсуждали на комитете.

Необходимо кардинально менять ситуацию, когда в Самарской области выдаются разрешения только на строительство жилья, а строительство социальных объектов не учитывается.

Также требуется новый подход к переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, учитывающий формирование комплексных площадок для переселения. Это позволит полностью расселить весь квартал, сформировать свободный земельный участок, выставить его на аукцион. Инвесторы смогут вложить средства в застройку этого участка, а муниципалитет - направить деньги на расселение. Тем самым будет запущен механизм комплексного переселения и возвращения бюджетных средств.