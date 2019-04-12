Алла Шахматова: "Замечательно, что процедура выборов министра культуры прозрачна"

Директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова поделилась своим мнением об объявленном конкурсе на пост министра культуры региона.

"Замечательно, что мы можем видеть кандидатов и что процедура проведения выборов прозрачна. Считаю, что министр культуры в первую очередь должен быть компетентен в сфере своей деятельности и иметь уверенную позицию", - говорит она.

При этом директор художественного музея отмечает, что у всех подведомственных минкульту учреждений - своя история, и в нее необходимо вникать.

"Для нас очень важно, чтобы поскорее начал свою работу музей культуры Самары в особняке Шихобаловых на улице Венцека, - добавляет Алла Шахматова. - В данный момент мы нуждаемся в экспозиционных площадях. Сейчас нам не хватает места для показа своей коллекции. При этом в Москве блестяще идет выставка из наших фондов на ВДНХ. Когда она вернется в Самару, часть ее будет передана в хранилище. И я не знаю, когда в следующий раз зритель сможет ее увидеть".