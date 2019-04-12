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Культура

Алла Шахматова: "Замечательно, что процедура выборов министра культуры прозрачна"

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова поделилась своим мнением об объявленном конкурсе на пост министра культуры региона.

"Замечательно, что мы можем видеть кандидатов и что процедура проведения выборов прозрачна. Считаю, что министр культуры в первую очередь должен быть компетентен в сфере своей деятельности и иметь уверенную позицию", - говорит она.

При этом директор художественного музея отмечает, что у всех подведомственных минкульту учреждений - своя история, и в нее необходимо вникать.

"Для нас очень важно, чтобы поскорее начал свою работу музей культуры Самары в особняке Шихобаловых на улице Венцека, - добавляет Алла Шахматова. - В данный момент мы нуждаемся в экспозиционных площадях. Сейчас нам не хватает места для показа своей коллекции. При этом в Москве блестяще идет выставка из наших фондов на ВДНХ. Когда она вернется в Самару, часть ее будет передана в хранилище. И я не знаю, когда в следующий раз зритель сможет ее увидеть".

Напомним, конкурс пройдет в три этапа: первый - нужно зарегистрироваться на портале "Кадросфера", подать свое резюме и пройти тестирование. Второй этап для тех, кто успешно справится с первым: будет предложено дать свою программу реализации государственной политики в сфере культуры. Третий этап - индивидуальное собеседование, его проведет специально созданная комиссия. По завершении каждого этапа будет составлен рейтинг кандидатов, показавших наилучшие результаты. По решению конкурсной комиссии они проходят на следующий этап. В состав комиссии входят представители общественности, профильные эксперты, представители органов государственной власти Самарской области.

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