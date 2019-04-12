Валерий Гришко: Конкурс должен привести на пост министра культуры человека интеллигентного и компетентного

Главный режиссер Самарского академического театра драмы им. М.Горького Валерий Гришко прокомментировал начало конкурса на должность министра культуры региона.
"У меня как у руководителя театра сложились хорошие отношения с Сергеем Васильевичем Филипповым. Но, естественно, решение принимает губернатор, - отмечает режиссер. - Нам остается надеяться, что результаты конкурса приведут на пост министра культуры человека интеллигентного и компетентного, внимательно относящегося ко всем проблемам в каждом учреждении, в том числе и в нашем театре".
Он напомнил, что в театре драмы скоро начнется реконструкция здания и это очень ответственный и исторический момент для жизни театра.
"Поэтому я надеюсь, что это будет тот человек, который будет достоин этой серьезной, важной должности. И что он не будет "командовать" культурой, потому что командовать культурой нельзя - культурой можно только бережно, трепетно и ответственно заниматься", - считает Валерий Гришко.
Напомним, конкурс пройдет в три этапа: первый - нужно зарегистрироваться на портале "Кадросфера", подать свое резюме и пройти тестирование. Второй этап для тех, кто успешно справится с первым: будет предложено дать свою программу реализации государственной политики в сфере культуры. Третий этап - индивидуальное собеседование, его проведет специально созданная комиссия. По завершении каждого этапа будет составлен рейтинг кандидатов, показавших наилучшие результаты. По решению конкурсной комиссии они проходят на следующий этап. В состав комиссии входят представители общественности, профильные эксперты, представители органов государственной власти Самарской области.