Валерий Гришко: Конкурс должен привести на пост министра культуры человека интеллигентного и компетентного

Главный режиссер Самарского академического театра драмы им. М.Горького Валерий Гришко прокомментировал начало конкурса на должность министра культуры региона.

"У меня как у руководителя театра сложились хорошие отношения с Сергеем Васильевичем Филипповым. Но, естественно, решение принимает губернатор, - отмечает режиссер. - Нам остается надеяться, что результаты конкурса приведут на пост министра культуры человека интеллигентного и компетентного, внимательно относящегося ко всем проблемам в каждом учреждении, в том числе и в нашем театре".

Он напомнил, что в театре драмы скоро начнется реконструкция здания и это очень ответственный и исторический момент для жизни театра.

"Поэтому я надеюсь, что это будет тот человек, который будет достоин этой серьезной, важной должности. И что он не будет "командовать" культурой, потому что командовать культурой нельзя - культурой можно только бережно, трепетно и ответственно заниматься", - считает Валерий Гришко.