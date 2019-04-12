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Общество

Самарские муралы претендуют на нью-йоркскую премию Webby Awards

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект самарского стрит-арта "Истории чемпионов" участвует в двух номинациях нью-йоркской профессиональной интернет-премии Webby Awards.

Чтобы отдать свой голос, необходимо зарегистрироваться на сайте. Самарский проект "Истории Чемпионов" представлен в номинации Advertising, Media & PR. Best Influencer Endorsements.

Куратор проекта Евгений Петров: "Когда мы задумывали проект "Истории Чемпионов", хотели сделать что-то не только в рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу. Мы хотели, чтобы проект был актуален и после него. И та реакция, которую я слышу от гостей города и его жителей, говорит, что мы с этой задачей справились. На мой взгляд, муралы удачно вписались в эргономику города. Было приложено очень много усилий, но результат того стоил. Мы подались в этот и другие конкурсы для того, чтобы на весь мир заявить, что Самара — город, где есть место современному, креативному искусству".

Ранее проект был отмечен австралийской премией MAA globes и российской Tagline awards.

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