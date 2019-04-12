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Культура

Бункер Сталина может получить статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самаре готовят документы для наделения бункера Сталина статусом объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает drugoigorod.ru со ссылкой на врио руководителя областного управления госохраны объектов культурного наследия Владимира Филипенко.

Собеседник издания пояснил, что в списке предложений на получение статуса ЮНЕСКО также была Закамская оборонительная линия. Это система земляных укреплений, которая проходит по территории Самарской области и Татарстана.

Специально для наделения бункера статусом объекта всемирного наследия ЮНЕСКО создали самарский комитет Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест. Его возглавила Татьяна Вавилонская. Сейчас под ее руководством готовят документы для ЮНЕСКО. По словам Владимира Филипенко, в 1 июня соберут полную сводную информацию о музее "Бункер Сталина".

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