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Преступления Происшествия

Житель Борского района хотел устроить салют из обреза и ранил родственника

БОРСКОЕ. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Борском районе вынесли приговор по уголовному делу 40-летнего местного жителя, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности — ч. 1 ст. 118 УК РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил и. о. прокурора Борского района Александр Ишутин.

Как пояснил руководитель районной прокуратуры, во время предварительного расследования установлено, что 13 января 2019 г. житель района во время застолья, будучи пьяным, решил произвести "салют" из обреза охотничьего ружья, который нашел на чердаке сарая. Выходя с заряженным обрезом на улицу, он пренебрег правилами безопасности и выстрелил, в результате тяжело ранив родственника.

"Мужчина в суде полностью признал вину, — пояснил Александр Ишутин. — Потерпевший в зале суда заявил, что расходы, связанные с лечением ему возмещены, претензий к подсудимому он не имеет. Это, а также наличие у подсудимого малолетних детей, суд принял в качестве смягчающих обстоятельств".

В итоге мировой суд признал мужчину виновным и назначил штраф 20 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Также Александр Ишутин рассказал, что 19 марта 2019 г. того же мужчину Богатовский районный суд осудил по ч. 1 ст. 222 УК РФ за незаконное хранение огнестрельного оружия. Его приговорили к году лишения свободу условно с испытательным сроком один год и штрафом 20 тыс. рублей. Этот приговор уже вступил в силу.

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