В "Вива Лэнде" эвакуировали людей из-за письма о заминировании

В пятницу, 12 апреля, в 16:54, в оперативные службы Самары пришло сообщение о возможном заминировании ТРК "Вива Лэнд". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

В связи с тревожным сигналом к ТРК отправились представители всех оперативных структур, которые должны выезжать в таких случаях. Людей из здания эвакуировали. К работе подключились соответствующие специалисты.

В 17:40 работа представителей чрезвычайных служб еще не была закончена.

Официальных сообщений по этому поводу не поступало. По предварительным данным, сообщение о заминировании пришло в письме. Но каким образом и в какие структуры оно поступило, пока не известно. Обстоятельства случившегося устанавливаются.