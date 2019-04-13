Двух жителей Красноярского района будут судить за кражи из дачных домиков

Следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району окончено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Самарской области, обвиняемых по ч. 3 ст. 158 "Кража", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов обвинительного заключения следует, что с декабря 2018 г. по январь текущего года ранее судимый житель пос. Петра Дубрава причастен к совершению девяти эпизодов хищения имущества. Находясь на территории СНТ в Красноярском районе, он похищал из домов одежду, предметы быта, электроприборы. В жилища злоумышленник проникал разбив окно. Позже, обвиняемый встретив ранее не судимого односельчанина, предложил совместно совершать кражи из дачных домов. Вместе мужчины совершили три хищения имущества. Во время совершения последней кражи злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции ОМВД России по Красноярскому району.

Из материалов уголовного дела следует, что до места совершения преступных деяний злоумышленники добирались на лыжах. Краденое обвиняемые складировали в одном из дачных домов. Общая сумма ущерба составила более 160 тыс. рублей. В настоящее время уголовное дело передано в суд.