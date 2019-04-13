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Под Сызранью рыбак спас с отколовшейся льдины пять детей

СЫЗРАНЬ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Рыбак Сергей Сурков спас под Сызранью пятерых детей, которых начало уносить от берега на отколовшейся льдине на льдине, сообщает ktv-ray.ru.

7 апреля Сергей приехал порыбачить из с. Вязовка в район РМЗ. Во время рыбалки он увидел, как игравшие на берегу дети забежали на льдину и в этот момент она начала отплывать от берега. В ловушке оказались пять детей, включая трехлетнюю девочку.

"Мальчик лет 12 льдину подтолкнул, как бы в шутку. Она была очень хрупкая, а когда поплыла — дети начали кричать от ужаса", — рассказала изданию жена рыбака Наталья.

Когда Сергей увидел, что дети уплывают все дальше от берега, то побежал за ними по льду. Лед под мужчиной стал крошиться и Сергей, оказавшись в воде, вплавь добрался до льдины и стал толкать ее к берегу. Дети спаслись, а мужчина не смог выбраться из воды на прибрежный лед, и начал тонуть.

В итоге Сергея спас незнакомый мужчина, который рыбачил поблизости. Он подбежал к воде и протянул утопающему палку, а потом вытащил его на берег. Известно, что после долгого пребывания в холодной воде, герою потребовалась помощь врачей.

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