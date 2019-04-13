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Олимпийские Спорт

Лодочный ангар сызранской СШОР-2 отстроят заново

СЫЗРАНЬ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Ангар для хранения лодок на ул. Курортной, 3 в Сызрани, принадлежащий гребной базе СШОР-2, отстроят заново. Об этом в рамках визита в спортшколу заявил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, сообщает guberniatv.ru.

Напомним, 5 марта около 10:20 под тяжестью снега частично обрушилась металлическая крыша ангара. Площадь обрушения составила 540 кв. м — половина всей крыши. Восстановлению объект не подлежит. Часть лодок была повреждена.

"Сегодня принято решение, что здесь поставим новый эллинг. Лодки будут храниться в надлежащем состоянии. Лодки также будут приобретены. Думаю к июлю-августу закроем потребности гребного спорта в Сызрани", — заявил министр.

Также будет решена проблема с озером, где тренируются гребцы. Искусственный водоем появился в 40-х гг., после войны. в 90-х гг. озеро начало зарастать. Теперь, чтобы очистить его от камыша и ила требуется порядка 1 млрд рублей. Правительство региона включило водоем в программу реновации, она должна войти в один из нацпроектов. В планах очистить озеро уже к 2021 году.

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