В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий

В период c 7:00 до 19 часов воскресенья, 14 апреля, на территории Самарской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха по области ночью +1; +6 градусов; днем +7; +12 градусов; в Самаре ночью +3; +5 градусов, днем +9; +11 градусов.

В ведомстве предупреждают, что неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует: при усилении ветра следует ограничить выход из зданий; взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра; если сильный ветер застал вас на улице, чрезвычайное ведомство рекомендует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий; не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов; ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями; опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам; машину лучше поставить в гараж, а при его отсутствии припарковаться вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.