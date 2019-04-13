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ТОСЭР "Тольятти" пополнилась двумя новыми резидентами

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 апреля, комиссия по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР "Тольятти" одобрила заявки двух потенциальных резидентов — ООО "СК Поволжье" и ООО "Волгатехноол", сообщает минэкономразвития Самарской области.

Компания СК "Поволжье" представила проект создания нового завода по производству кабельно-проводниковой продукции путем проведения релокации производственных мощностей ООО "ПК "Севкабель". Планируемой к производству продукцией является кабель общепроизводственного назначения: низковольтные провода, кабель среднего напряжения, кабель высокого напряжения, внутридомовой кабель. Компания планирует вложить в проект 1,9 млрд руб. и создать 398 новых рабочих мест.

ООО "Волгатехноол" презентовало проект строительства установки по производству серной кислоты "марки "К" и улучшенного олеума суммарной мощностью 500 тыс. тонн в год в пересчете на моногидрат. Производство позволит обеспечить сырьевую безопасность ПАО "КуйбышевАзот" и снизить себестоимость производства капролактама и продуктов его переработки. Заявленный объем инвестиций — 6,3 млрд руб., новых рабочих мест — 21.

Обе заявки рассмотрены комиссией под руководством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова и по ним приняты положительные решения.

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