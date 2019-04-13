В Самаре возле школы сбили 13-летнего подростка

В пятницу днем, 12 апреля, в Кировском районе Самары возле школы № 112 на ул. Свободы под колеса автомобиля попал 13-летний мальчик, сообщает samara.kp.ru.

"Школьник пересекал проезжую часть в неположенном месте и угодил под колеса автомобиля Renault под управлением 30-летнего мужчины, который двигался по ул. Свободы со стороны ул. Строителей", — сообщили изданию в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося подросток получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. По предварительным данным, он сильно ударился головой. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. По факту ДТП проводится проверка.