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ДТП Происшествия

В Самаре возле школы сбили 13-летнего подростка

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В пятницу днем, 12 апреля, в Кировском районе Самары возле школы № 112 на ул. Свободы под колеса автомобиля попал 13-летний мальчик, сообщает samara.kp.ru.

"Школьник пересекал проезжую часть в неположенном месте и угодил под колеса автомобиля Renault под управлением 30-летнего мужчины, который двигался по ул. Свободы со стороны ул. Строителей", — сообщили изданию в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося подросток получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. По предварительным данным, он сильно ударился головой. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

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