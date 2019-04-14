Скончался один из пострадавших от взрыва газового баллона в Рождествено

Один из пострадавших в результате газового баллона в Рождествено скончался в ожоговом центре больницы Пирогова, сообщает 63.ru со ссылкой на областной минздрав.

"Пациентов доставили в ожоговый центр больницы Пирогова. Один из них скончался утром 13 апреля. Второй пациент — в крайне тяжёлом состоянии", — рассказали изданию в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло 12 апреля в частном доме в с. Рождествено. Ожоги получили супруги в возрасте 37 и 38 лет. К счастью, взрыв не задел детей пары. Сейчас двое малышей находятся под присмотром родственников.