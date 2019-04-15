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Баскетбол Спорт

БК "Самара" вышел в финал суперлиги

ЕКАТЕРИНБУРГ. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 14 апреля, в третьем матче полуфинальной серии чемпионата суперлиги БК "Самара" в Ревде переиграл "Темп-СУМЗ-УГМК" (91:66), оформив выход в финал, сообщает пресс-служба волжан.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

В Ревду "Самара" отправлялась после двух домашних побед (83:77 и 86:61). Только в самом начале матча ревдинцы владели инициативой. Но затяжной рывок самарцев 22:2 перевернул ситуацию: команда получила преимущество в 14 очков (28:14 в начале второго периода). После этого она лишь временами позволяла хозяевам подбираться на расстояние в 8-10 очков. А в третьем периоде "Самара" нанесла еще один удар, по итогам которого вела уже 22 очка (64:42). Шансов спасти матч и затянуть серию у "Темп-СУМЗ-УГМК" не было.

91:66 — уверенная победа "Самары". Самыми результативными в ее составе стали Баден Яксен (16 очков) и Владимир Пичкуров (15 очков).

Полуфинальную серию самарцы взяли 3:0, второй год подряд пробившись в финал Суперлиги.

Соперник "Самары" по финалу определится в паре "Спартак" (Санкт-Петербург) — "Восток-65" (Южно-Сахалинск).

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