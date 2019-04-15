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В Самара у нервного водителя нашли наркотик

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотрудники ДПС задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На ул. Волгина, правоохранители за нарушение ПДД остановили легковой автомобиль Datsun. В ходе беседы с водителем полицейские заметили, что он стал заметно нервничать. Стражи правопорядка приняли решение досмотреть мужчину. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у мужчины был обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Находку направили на экспертизу. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятым является наркотическое средство "Метилэфедрон" общей массой 1,7 грамм. Задержанным оказался 29-летний ранее не судимый житель Новокуйбышевска.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства", возбужденно уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества. Расследование продолжается.

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