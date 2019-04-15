16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В отношении любителя нетрезвой езды в Самаре возбудили уголовное дело В Самара у нервного водителя нашли наркотик Молодого тольяттинца подозревают в краже перфоратора Двух жителей Красноярского района будут судить за кражи из дачных домиков Суд продлил арест бывшему топ-менеджеру РКЦ "Прогресс" Наумову

Преступления Происшествия

В отношении любителя нетрезвой езды в Самаре возбудили уголовное дело

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 113
Версия для печати

Житель Самары, повторно севший за руль пьяным, стал фигурантом уголовного дела, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе несения службы инспекторами отдельной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области на пр. Металлургов в Кировском районе Самары был остановлен автомобиль Renault Logan под управлением 40-летнего местного жителя.

В ходе проверки документов полицейские обнаружили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя, но от прохождения медицинского освидетельствования автолюбитель отказался, в связи с чем, был составлен протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что данный водитель в октябре 2016 г. был привлечен к административной ответственности по 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

В настоящее время отделом дознания в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5