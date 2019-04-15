В отношении любителя нетрезвой езды в Самаре возбудили уголовное дело

Житель Самары, повторно севший за руль пьяным, стал фигурантом уголовного дела, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе несения службы инспекторами отдельной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области на пр. Металлургов в Кировском районе Самары был остановлен автомобиль Renault Logan под управлением 40-летнего местного жителя.

В ходе проверки документов полицейские обнаружили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя, но от прохождения медицинского освидетельствования автолюбитель отказался, в связи с чем, был составлен протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что данный водитель в октябре 2016 г. был привлечен к административной ответственности по 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

В настоящее время отделом дознания в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.