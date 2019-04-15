Полицейские Самары выясняют обстоятельства утреннего ДТП с перевернувшейся легковушкой

В понедельник, 15 апреля, около 09:00 на пересечении улиц Средне-Садовая и Свободы в Самаре перевернулся автомобиль Renault Logan, информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в ДТП пострадал водитель перевернувшейся машины.

Тем временем в соцсетях очевидцы пишут, что на перевернувшейся на крышу легковушке имеется логотип одной из фирм такси. И перевернулась она, предположительно, после столкновения с легковым автомобилем марки Lada Granta. Так же очевидцы сообщают, что в ДТП пострадала якобы пассажирка этой машины. Ей понадобилась медицинская помощь.

Как все произошло на самом деле будет известно позже. В областной полиции уточнили, что сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту случившегося проводится проверка.