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ВТБ Капитал Управление Инвестициями стал абсолютным лидером среди управляющих компаний России

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ Капитал Управление Инвестициями возглавил список крупнейших управляющих компаний России по объему активов согласно рэнкингу, подготовленному рейтинговым агентством "Эксперт РА" по итогам I квартала 2019 года.

Общий объем активов под управлением ВТБ Капитал Управление Инвестициями по состоянию на конец I квартала превысил 826 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24%.

Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ, прокомментировал: "Мы рады вновь оказаться на первом месте среди крупнейших управляющих компаний России. Это, несомненно, результат растущего доверия со стороны клиентов, а также высокого профессионализма и эффективной работы команды ВТБ Капитал Управление Инвестициями. В I квартале 2019 года произошел рост активов по всем направлениям бизнеса, при этом особенно динамично развивался сегмент институциональных инвесторов. Кроме того, мы стали единственной управляющей компанией, показавшей существенный приток средств в ПИФы, — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в два раза и составил 4,1 млрд рублей. Отдельно стоит отметить выход флагманских ПИФов на Московскую биржу, запуск первого биржевого фонда корпоративных облигаций, а также развитие направления альтернативных инвестиций, таких как фонды жилой недвижимости и "Pre-IPO".

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