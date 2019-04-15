ВТБ Капитал Управление Инвестициями стал абсолютным лидером среди управляющих компаний России

ВТБ Капитал Управление Инвестициями возглавил список крупнейших управляющих компаний России по объему активов согласно рэнкингу, подготовленному рейтинговым агентством "Эксперт РА" по итогам I квартала 2019 года.

Общий объем активов под управлением ВТБ Капитал Управление Инвестициями по состоянию на конец I квартала превысил 826 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24%.

Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ, прокомментировал: "Мы рады вновь оказаться на первом месте среди крупнейших управляющих компаний России. Это, несомненно, результат растущего доверия со стороны клиентов, а также высокого профессионализма и эффективной работы команды ВТБ Капитал Управление Инвестициями. В I квартале 2019 года произошел рост активов по всем направлениям бизнеса, при этом особенно динамично развивался сегмент институциональных инвесторов. Кроме того, мы стали единственной управляющей компанией, показавшей существенный приток средств в ПИФы, — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос в два раза и составил 4,1 млрд рублей. Отдельно стоит отметить выход флагманских ПИФов на Московскую биржу, запуск первого биржевого фонда корпоративных облигаций, а также развитие направления альтернативных инвестиций, таких как фонды жилой недвижимости и "Pre-IPO".