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Клиентам Промсвязьбанка доступен сервис Samsung Pay для карт "Мир"

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Держатели карт "Мир" Промсвязьбанка (ПСБ) получили возможность подключения к популярному в России мобильному платежному сервису Samsung Pay. Теперь оплата с помощью Samsung Pay доступна для всех карт платежной системы "Мир", эмитированных Промсвязьбанком.

Подключив карту "Мир" к электронному кошельку Samsung Pay, клиенты ПСБ могут оплачивать покупки без предъявления карты. Samsung Pay доступен пользователям всех совместимых с сервисом смартфонов и носимых устройств Samsung.

Сегодня расплатиться при помощи Samsung Pay можно буквально везде, где есть возможность оплаты картами. Благодаря собственной технологии Samsung MST (от англ. "Magnetic Secure Transmission" - "магнитная безопасная передача") сервис позволяет совершить покупку по карте "Мир" даже через те платежные терминалы, которые не поддерживают бесконтактные платежи.

Оплата с помощью Samsung Pay безопасна. В приложении реализована трехуровневая защита, которая поддерживает высокий уровень безопасности платежных операций по карте: токен вместо реального номера карты, обязательная авторизация по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения для каждой попытки оплаты.

Запуск Samsung Pay для карт "Мир" - очередной шаг во взаимодействии ПСБ и Национальной системы платежных карт (НСПК). В марте Промсвязьбанк одним из первых в России предоставил своим клиентам возможность бесконтактной оплаты с помощью мобильного платежного сервиса Mir Pay.

Подробнее о сервисе Samsung Pay вы можете узнать на сайте.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.

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