Россельхозбанк выпускает платежную карту для помощи детям-инвалидам и инвалидам старше 18 лет

Россельхозбанк выпустил совместно со Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет (ВОРДИ) кобейджинговую карту "Россельхозбанк-ВОРДИ" на базе платежных систем "Мир" и JCB.

РСХБ переведет пожертвование в ВОРДИ с каждой операции покупки по кобейджинговой карте. Средства будут направлены на лечение, реабилитацию, проекты по адаптации и социализации детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов.

Первый год обслуживания именной карты "Россельхозбанк-ВОРДИ" бесплатный. Обладатели карты получают возможность участия в программах лояльности "Урожай" (1% от суммы покупок на бонусный счет в виде баллов) и "Привет Мир" (до 20% кэшбек за покупки у партнеров программы). Благодаря международной платежной системе JCB, картой можно расплачиваться за рубежом и пользоваться специальными скидками и предложениями от платежной системы.

"В своей деятельности Россельхозбанк придерживается принципов социальной ответственности. Совместный проект с ВОРДИ призван помочь людям с ограниченными возможностями, вернуть многих из них к активной полноценной жизни, сделать каждый их день комфортным. Я уже пользуюсь картой "Россельхозбанк-ВОРДИ" и буду стараться делать это чаще. Верю, что каждый может внести посильный вклад в развитие социальной поддержки и защиту подопечных ВОРДИ, подарив им надежду на лучшую жизнь", — отметила первый заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина.

"ВОРДИ — Всероссийская организация родителей детей-инвалидов уникальна тем, что объединила людей самых разных профессий, компетенций и успешности на основе одних жизненных ценностей — будущего наших "особых" детей в дружественном к ним мире. С картой "Россельхозбанк-ВОРДИ" каждый желающий может поддержать нас своей сопричастностью к позитивным изменениям, помочь сделать это будущее реальностью. Спасибо всем, кто делает мир лучше", — сказала председатель Совета ВОРДИ Елена Клочко.

"Мы рады быть причастными к реализации важного для России проекта! Верим, карта "Мир"-JCB "Россельхозбанк-ВОРДИ" станет весомым вкладом в развитие социально-значимых проектов нашего общества и в создание достойных условий жизни для детей и взрослых с ограниченными возможностями. Карта "Мир"-JCB ВОРДИ является универсальным платежным инструментом и принимается к оплате в России и в 190 странах мира. Обладатель карты получает доступ к программам привилегий сразу двух платежных систем — JCB и "Мир" — как внутри страны, так и за рубежом. При совершении покупок каждый держатель карты окажет поддержку развитию социальной программы ВОРДИ. Только совместно и добрыми делами мы можем изменить жизнь к лучшему", — прокомментировал генеральный директор JCB International (Eurasia) Такаси Суэцугу.

"С каждым годом растет количество социально ответственных людей, которые осознанно хотят помогать другим людям. По данным исследования Фонда поддержки и развития филантропии "КАФ", за последние 4 года доля россиян, переводящих деньги на благотворительность, выросла с 40% в 2014 году до 49% в 2018 году, — говорит коммерческий директор платежной системы "Мир" Максим Лазырин. — Карта "Россельхозбанк-ВОРДИ" — это хороший способ помогать нуждающимся на постоянной основе. Для этого достаточно просто совершать обычные покупки по ней. Мы рады быть частью этого проекта и надеемся, что данный карточный продукт позволит людям более внимательно относиться к поддержке социальной сферы в России".