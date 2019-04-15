РСХБ запускает сервис выдачи наличных на кассах торговых точек

АО "Россельхозбанк" одним из первых на рынке России совместно с платежными системами Mastercard и Visa запустил сервис выдачи наличных на кассах торговых точек. Первыми оценить услугу могут посетители Истринской сыроварни Олега Сироты, находящейся по адресу: Московская область, деревня Дубровское.

Выдача денежных средств возможна только при совершении покупки на любую сумму по картам банков, поддерживающих новый сервис*. Держатель банковской карты расплачивается за товар/услугу по карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму, но не более 5 000 рублей в рамках одной операции.

В результате внедрения сервиса держатели банковских карт получают удобный способ снятия наличных денег, а торговые точки — увеличение количества покупок и сокращение расходов на инкассацию.

"Россельхозбанк активно внедряет современные технологические сервисы, существенно упрощающие банковские операции и доказавшие свою эффективность в мире. Мы стараемся быть ближе к жителям сельских территорий и помочь им получить доступ к финансовым услугам. В частности, для этого РСХБ разработал проект выдачи наличных на кассах торговых точек и начал его реализацию с Истринской сыроварни Олега Сироты. В будущем планируем предоставлять эту услугу для всех торгово-сервисных предприятий, подключенных на эквайринг Банка, на всей территории России. Уверена, что сервис заинтересует не только небольшие торговые точки, но и крупные федеральные сети", — отметила Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

"Mastercard первой в России запустила сервис снятия наличных при оплате покупки картой на кассах торговых точек. Совместно с банками и ритейлерами мы активно работаем над тем, чтобы в ближайшем будущем эта возможность была доступна держателям карт по всей стране: от мегаполисов до удалённых уголков. Мы рады, что к числу партнеров присоединился Россельхозбанк и первый магазин его эквайринговой сети. Рады, что вместе с партнерами помогаем соотечественникам решать повседневные задачи", — рассказал директор по развитию рынка Mastercard в России Иван Исаенко.

"Новый сервис — это, прежде всего, дополнительное удобство для держателей карт, когда можно не только совершить быстрый платеж, но и одновременно получить немного наличных денег на мелкие расходы там, где еще пока не принимают безналичные расчеты. Мы уверены, что такое расширение функционала электронных платежей повысит качество потребительского опыта россиян", — отметила генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина.

"Благодаря поддержке Россельхозбанка мы смогли открыть бизнес и успешно его развиваем. РСХБ как никто другой на рынке понимает потребности жителей села, поэтому я рад принять участие в таком важном и интересном совместном проекте — выдача наличных на кассах по платежным картам. Уверен, что услуга будет востребована как среди новых покупателей, так и уже существующих клиентов и они будут возвращаться к нам снова", — прокомментировал председатель Союза сыроваров России, владелец Истринской сыроварни Олег Сирота.