Замдиректора Центра медицины катастроф пойдет под суд за взятку

Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора ГБУЗ "Самарский областной центр медицины катастроф и скорой помощи", обвиняемого в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 30 октября 2018 года обвиняемый получил от гражданина 60 тыс. руб. за незаконное действие — освобождение от исполнения обязательных работ, назначенных приговором суда.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд для рассмотрения по существу.