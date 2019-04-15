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Преступления Происшествия

Бывший начальник колонии ИК-10 предстанет перед судом

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярский районный суд 12 апреля направлено уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника ФСИН в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, повлекшем существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства, сообщили 15 апреля в прокуратуре Самарской области.

По версии следствия, начальник исправительной колонии № 10 УФСИН России с января 2015 года по апрель 2018 года вопреки интересам службы не предпринял мер к увольнению фиктивно трудоустроенного сотрудника. "При этом в указанные периоды начальником утверждались официальные документы, являющиеся основанием для начисления данному сотруднику денежного довольствия и иных выплат, связанных со службой", — уточняют в прокуратуре Самарской области.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено 8 апреля заместителем прокурора области Алексеем Павловым.

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