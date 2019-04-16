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В Сызрани водитель сел в машину и умер на глазах прохожих

СЫЗРАНЬ. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Сызрани на ул. Декабристов пожилого мужчину обнаружили мертвым за рулем, сообщает ktv-ray.ru.

По словам очевидцев, он сел в стоящую на обочине машину, однако никуда не поехал. Когда к нему подошли, то увидели что он сидит мертвый.

Эту информацию подтвердил источник. По словам собеседника издания, 64-летнего водителя обнаружили без сознания в своем автомобиле. На помощь ему вызвали медиков, но те лишь констатировали смерть. По предварительным данным, мужчина страдал хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы и перенес инфаркт.

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