В Сызрани водитель сел в машину и умер на глазах прохожих

В Сызрани на ул. Декабристов пожилого мужчину обнаружили мертвым за рулем, сообщает ktv-ray.ru.

По словам очевидцев, он сел в стоящую на обочине машину, однако никуда не поехал. Когда к нему подошли, то увидели что он сидит мертвый.

Эту информацию подтвердил источник. По словам собеседника издания, 64-летнего водителя обнаружили без сознания в своем автомобиле. На помощь ему вызвали медиков, но те лишь констатировали смерть. По предварительным данным, мужчина страдал хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы и перенес инфаркт.