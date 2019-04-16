В Самаре прошел всероссийский форум по недвижимости "Время изменений"

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин отметил роль Владимира Кошелева в увеличении объема финансирования социальных объектов.

Самара стала местом проведения масштабного форума по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений". В отеле Lotte собрались застройщики со всей России, представители банковского сообщества, органов федеральной и региональной власти. К участникам форума в режиме онлайн-конференции обратился министр строительства РФ Владимир Якушев, со сцены гостей приветствовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко.

Каждая из дискуссий вызвала массу вопросов у застройщиков. Одной из важнейших тем форума стало обсуждение проектного финансирования и перехода от долевого строительства к поиску идеальной модели для девелоперов. В ближайшее время должно быть подписано постановление Правительства РФ, определяющее критерии проектов, которым разрешат достроить жилье по старой схеме привлечения денег.

Председатель совета директоров "Корпорации Кошелев", председатель комитета по строительству Самарской губернской думы Владимир Кошелев предложил скорректировать планы по темпам ввода жилья: "Мне кажется, что логично было бы не наказывать ни регионы, ни застройщиков, которые работают по программе "Стимул", за снижение темпов строительства".

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин поддержал Владимира Кошелева.

"Мы сейчас корректируем планы на три года, — сказал Никита Стасишин, — выполняем поручения председателя правительства, вносим изменения в паспорт федерального проекта "Жилье". Благодаря вашему выступлению на Госсовете, мы получили поручение от президента по увеличению объема финансирования строительства садиков, школ и дорог. Мы прекрасно понимаем, что выйти на ввод большого объема жилья без обеспечения инфраструктуры таких площадок невозможно. Если социальная инфраструктура не будет строиться параллельно с жильем, никакого спроса на недвижимость не будет. Поэтому хочу обратиться к застройщикам — меняйте качество строительства и переходите на новые стандарты развития территории. Если вы будете строить качественно и по-новому, это и будет вашим конкурентным преимуществом".

Владимир Кошелев в продолжение дискуссии предложил оптимизировать регистрацию собственности. "Если застройщик вводит в эксплуатацию объект, а затем начинает продавать его, то он должен сначала оформить право собственности. Я предлагаю убрать это первое ненужное действие по регистрации — достаточно кадастрового учета. Оформление права собственности на первоначальном этапе ни на что не влияет и лишь приводит к дополнительным затратам", — объяснил Владимир Кошелев. Представители министерства строительства РФ сочли это предложение правомерным и обещали его проработать.