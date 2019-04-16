В Кинеле задержали рецидивиста, пытавшегося второй раз обокрасть один и тот же дом

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Кинеле злоумышленника, пытавшегося ограбить частный коттедж, сообщает пресс-служба ведомства.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж от дежурного пункта централизованной охраны получил информацию о сработавшей сигнализации. Объектом преступного посягательства стал охраняемый объект — коттедж, расположенный на ул. Осипенко.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили открытую калитку и разбитое окно на первом этаже дома. Продолжив осмотр объекта, патрульные задержали неизвестного мужчину, который пытался скрыться через окно, расположенное на противоположной стороне коттеджа.

Стражи правопорядка передали жителя с. Кинель-Черкассы вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе полиции. По итогам дальнейшего разбирательства сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Покушение на кражу". Подозреваемого проверяют на причастность к совершению других противоправных деяний — согласно предварительным данным, на его счету целый ряд аналогичных преступлений.

Примечательно, что в 2016 г. этот же мужчина обворовал тот же самый коттедж. В дальнейшем он был задержан и осужден к реальному лишению свободы. После выхода на свободу мужчина вновь взялся за старое. Довести преступный умысел ему помешало то, что хозяин обворованного дома после кражи установил в доме охранную сигнализацию.