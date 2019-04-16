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Держатели карт "Мир" Промсвязьбанка могут выиграть билеты на матчи сборной России по футболу

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промсвязьбанк принимает участие в акции для держателей карт "Мир", которую запускает платежная система "Мир", официальный партнер сборной России по футболу. Ее цель — дать болельщикам со всей России возможность поддержать национальную сборную во время отборочных матчей Чемпионата Европы-2020.

Кампания будет проходить до 20 октября 2019 года включительно. Чтобы принять участие, клиентам Промсвязьбанка необходимо совершать покупки по карте "Мир" на сумму не менее 300 рублей каждая и регистрировать чеки на промо-странице. Участники акции получат шанс выиграть поездки на матчи сборной России по футболу и другие ценные призы.

Главный приз акции для держателей платежных карт "Мир" — поездка на один из отборочных матчей сборной России по футболу с посещением предматчевой тренировки. Ближайшие игры пройдут 8 июня в Саранске и 11 июня в Нижнем Новгороде. Болельщики также могут получить возможность посетить тренировку национальной сборной в Новогорске.

В рамках кампании будет разыграно 120 билетов на двоих на матчи сборной России. Платёжная система "Мир" также подготовила специальные призы для любителей футбола: сертификаты "Спортмастер", промокоды "Яндекс.Такси" и сувениры с автографами игроков сборной. Все участники акции гарантированно получат подарок за первый зарегистрированный чек.

К моменту старта продаж билетов на матчи будут анонсированы дополнительные привилегии для держателей карт "Мир".

Подробные условия доступны по ссылке.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

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