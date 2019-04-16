Все больше жителей Самарской области доверяют свои сбережения Россельхозбанку

За первые три месяца текущего года в Самарском региональном филиале АО "Россельхозбанк" открыто более 5 тысяч новых вкладов на сумму 3,1 млн рублей. Депозитный портфель физических лиц приблизился к 15 млрд руб.

Как правило, клиенты отдают предпочтение депозитам с возможностью пополнения и снятия денежных средств. Среди вкладчиков популярен вклад "Пенсионный плюс", преимущества которого — выгодная процентная ставка и возможность в любое время пополнять и расходовать денежные средства до неснижаемого остатка.

"Все больше жителей области переходят на дистанционное обслуживание через систему интернет-банкинга. Это обусловлено не только возможностью круглосуточного доступа к операциям с любого устройства, подключенного к Интернету, но и более высокой ставкой по онлайн-вкладам", — отметил заместитель директора самарского регионального филиала Алексей Ларгин.