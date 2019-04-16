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ДТП Происшествия

В Самаре Volkswagen Touareg врезался в легковушку, пропускавшую пешеходов

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 апреля, в Самаре участником ДТП стал 53-летний водитель Volkswagen Touareg, ехавший в 9:45 по ул. Партизанской со стороны Мориса Тореза в направлении Мяги, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с остановившимся впереди перед нерегулируемым пешеходным переходом ВАЗ-2104 под управлением 30-летнего водителя. От удара "четверку" отбросило вперед и она сбила 46-летнюю женщину.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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