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Преступления Происшествия

В Самаре возбудили еще одно уголовное дело по факту падения снега с крыши

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 15 апреля было возбуждено уголовное дело по факту ЧП, которое произошло еще 16 февраля этого года. На пр. Кирова, 200 днем с крыши снежная масса упала прямо на пешехода, мужчина попал в больницу, где ему диагностировали травму головы.

"Установлено, что инцидент произошел в результате ненадлежащего выполнения работ по очистке кровли от снега и наледи, — рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары. — Уголовное дело возбуждено по соответствующей статье".

Санкции ч.1 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" предусматривают наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб., обязательные и принудительные работы.

По предварительным данным, дом № 200 на пр. Кирова обслуживает ПЖРТ Промышленного района, однако к кому следствие предъявит претензии, пока не ясно.

Ранее уже было возбуждено несколько дел по факту падения снега на людей.

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