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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Из-за бесхозного пакета из отдела УФССП эвакуировали людей

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 апреля, днем в отделе судебных приставов-исполнителей в доме №106 по ул. Физкультурной был обнаружен бесхозный пакет. В связи с этим эвакуировали людей и вызвали представителей чрезвычайных служб, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Вскоре на место вызова приехали полицейские, пожарные и сотрудники других оперативных структур. Когда специалисты установили, что в бесхозном пакете ничего опасного нет, отдел возобновил работу в штатном режиме.

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