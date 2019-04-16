Из-за бесхозного пакета из отдела УФССП эвакуировали людей

Во вторник, 16 апреля, днем в отделе судебных приставов-исполнителей в доме №106 по ул. Физкультурной был обнаружен бесхозный пакет. В связи с этим эвакуировали людей и вызвали представителей чрезвычайных служб, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФССП России по Самарской области.

Вскоре на место вызова приехали полицейские, пожарные и сотрудники других оперативных структур. Когда специалисты установили, что в бесхозном пакете ничего опасного нет, отдел возобновил работу в штатном режиме.