В Богатовском районе на пожаре погибла женщина и чудом спасены два маленьких ребенка

Во вторник, 16 апреля, в 15:40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Егорова в с.Съезжее Богатовского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел дом на площади 60 кв. метров.

В борьбе с огнем участвовали 12 человек, которые, используя три спецмашины, ликвидировали пожар в 16:12.

В ГУ МЧС России уточняют, что во время пожара погибла 60-летняя женщина. Кроме того, пожарным удалось эвакуировать из горящего здания двух трехлетних малышей, которые уже отправлены на осмотр в Богатовскую центральную районную больницу.

Причины гибели женщины устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.