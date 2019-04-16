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Пожары Происшествия

В Богатовском районе на пожаре погибла женщина и чудом спасены два маленьких ребенка

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 апреля, в 15:40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Егорова в с.Съезжее Богатовского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел дом на площади 60 кв. метров.

В борьбе с огнем участвовали 12 человек, которые, используя три спецмашины, ликвидировали пожар в 16:12.

В ГУ МЧС России уточняют, что во время пожара погибла 60-летняя женщина. Кроме того, пожарным удалось эвакуировать из горящего здания двух трехлетних малышей, которые уже отправлены на осмотр в Богатовскую центральную районную больницу.

Причины гибели женщины устанавливаются. Также выясняются обстоятельства возникновения пожара и причиненный им ущерб.

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