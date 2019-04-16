Корпорация МСП может выделить региону на инвестпроекты более 1 млрд рублей

Во вторник, 16 апреля, делегация Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) посетила Самарскую область для проведения встреч с руководством региона и предпринимательским сообществом.

В рамках рабочей встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана обсуждались результаты совместной работы по поддержке малых и средних компаний в регионе, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.

"Для нас важно, что усилия, предпринимаемые регионом, заметны на федеральном уровне и фиксируются в рейтингах, в том числе Агентства стратегических инициатив, - отметил Дмитрий Азаров. - Понятно, что рейтинги для нас - не главное, но в то же время для привлечения инвестиций оценка Корпорации крайне важна - не только для тех, кто ведет бизнес на территории области, но и для тех, кто рассматривает возможности реализации своих проектов в разных регионах. То, что такая динамика фиксируется на федеральном уровне, создает дополнительный импульс, привлекает новых инвесторов".

"Сотрудничество Корпорации МСП и правительства Самарской области позволяет обеспечить активное развитие сегмента МСП в регионе, способствует развитию инфраструктуры поддержки бизнеса, - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман. - Так, объем финансовой поддержки предпринимателей Самарской области в рамках Национальной гарантийной системы в настоящее время составляет 10,3 млрд руб., что позволило малыми и средним компаниям привлечь более 27,5 млрд руб. кредитных средств".

Александр Браверман также сообщил, что за 2016-2019 гг. крупнейшими заказчиками с государственным участием заключено 18,2 тыс. договоров общим объемом 133,9 млрд руб. с субъектами МСП, зарегистрированными в Самарской области. Лидерами по объему закупок у субъектов МСП по итогам 2018 года стали АО "Транснефть-Приволга", АО "Самарская сетевая компания", АО "ГСК "Югория", ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "НК "Роснефть".

Представители Корпорации МСП провели встречу с предпринимателями Самарской области, в рамках которой прошла презентация сервисов портала бизнес-навигатора МСП. Этот ресурс полезен как для владельцев бизнеса, так и для тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью портала можно выбрать оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, о мерах государственной поддержки, закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и др.

Напомним, на данный момент портал бизнес-навигатора МСП охватывает 177 городов с численностью жителей более 100 тыс. человек. Всего в период с сентября 2016 г. по апрель 2019 г. на портале бизнес-навигатора МСП зарегистрировались 26,3 тыс. предпринимателей Самарской области, по предварительной оценке, около 50% из них увеличили среднесписочную численность занятых и/или доход.

Портал бизнес-навигатора МСП является частью платформы "Россия - страна возможностей", созданной указом президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 г. в качестве агрегатора образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив.

Представители Корпорации МСП приняли участие в презентации пяти инвестиционных проектов Самарской области, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка Корпорации (в рамках НГС и программы стимулирования кредитования субъектов МСП).

В их числе - ООО "Волжские термы" (создание центра здоровья и отдыха "Волжские Термы"), ОАО "Фариаль" (строительство крытого спортивного комплекса по пляжным видам спорта), ООО "СЗМИ" (строительство завода по производству одноразовых медицинских изделий - смотровых нитриловых перчаток), ООО "Линия" (строительство производственного помещения), ООО "САМАРА ШИППИНГ" (приобретение сухогруза). Общий объем кредитно-гарантийной поддержки данных проектов в рамках Национальной гарантийной системы может составить 1,1 млрд рублей. Общий объем инвестиций в проекты - 2,02 млрд рублей.

Также в ходе визита представители Корпорации МСП провели круглые столы по вопросам развития сельхозкооперации и реализации мер лизинговой поддержки малых и средних компаний, семинар для предпринимателей Самарской области по участию в закупках крупнейших заказчиков.